Sardegna e continuità marittima: garantiti altri sei mesi

La tratta Civitavecchia-Cagliari-Arbatax è salva, almeno per ora. Il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha annunciato la proroga di altri sei mesi del servizio per garantire la continuità territoriale.



Giovannini, come riportato da La Nuova Sardegna, hasegnalato di aver effettuato una consultazione con i principali operatori del settore al termine della quale “è stata selezionata un'offerta che prevede la prosecuzione del servizio sulla linea per un periodo di 6 mesi, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio per la durata di 5 anni. Quindi la continuità territoriale è assicurata".

Potrebbe essere Grendi, in partnership con Corsica Ferries, il vettore di cui parla il ministro. La procedura da parte del Mism non è del tutto conclusa e ancora non si conoscono eventuali offerte presentate da altri vettori. La frequenza sarebbe trisettimanale.



La Sardegna, e in particolare quella meridionale, si ritrova a vivere una situazione di grande difficoltà per quanto riguarda i collegamenti sia marittimi che aerei, con gravi disagi in merito alla mobilità e alla libera circolazione.

“Il Governo è fortemente impegnato ad assicurare la regolarità dei servizi di trasporto marittimo e aereo da e per la Sardegna - ha detto il ministro, ricordando in particolare che per collegamenti aerei - a seguito della cessazione a partire dal prossimo 15 ottobre dell'operatività di Alitalia, affidataria dei servizi onerati sulle rotte da Alghero, Cagliari e Olbia verso Roma Fiumicino e verso Milano Linate, è stata attivata la procedura d'emergenza e martedì ho firmato il decreto in forza del quale la Regione Sardegna potrà attivare subito la selezione, con procedura accelerata, del vettore cui affidare per i prossimi 7 mesi i voli da e per l'isola”.



Sulla continuità marittima, il ministro ha ricordato che sono state “restituite al mercato la Livorno-Cagliari e la Genova-Olbia-Arbatax, interrompendo qualsiasi forma di sovvenzionamento pubblico. Relativamente alle linee Napoli-Cagliari e Cagliari-Palermo, sono state espletate procedure di gara che si sono concluse con l'individuazione di un nuovo operatore economico”. Per la Civitavecchia-Cagliari, dopo diverse procedure concluse senza presentazione di offerte, ora ne è stata selezionata una. Per la Genova-Porto Torres “è ancora in corso apposita procedura di gara”.

“Infine, circa la Civitavecchia-Olbia, il servizio pubblico di continuità territoriale è garantito, senza oneri per lo Stato, fino al 31 maggio 2023”.