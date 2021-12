Czech Airlines volerà da Praga a Roma nell'estate del 2022

Ci sarà solamente Roma per l’Italia nella programmazione estiva 2022 di Czech Airlines. La compagnia aerea metterà in pista un network di 15 destinazioni per il prossimo anno con il volo per Fiumicino che avrà 4 frequenze alla settimana.

Oltre al volo sulla Capitale Czech riprenderà i collegamenti su Bruxelles, Barcellona, Madrid, Amsterdam, Helsinki, Bucarest, Keflavik e Malta. Torna inoltre dopo 10 anni il volo tra Sofia e Praga, mentre verranno mantenute le seguenti rotte già servite: Parigi, Stoccolma, Copenhagen, Mosca e Kiev.



“I voli sono già disponibili nei sistemi di prenotazione – informa una nota di Spazio, gsa per l’Italia della compagnia – e le vendite sono aperte in tutti i canali di distribuzione”.