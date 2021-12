Roma, delude il ponte dell'Immacolata: incoming in frenata

Purtroppo il tanto atteso bis non si è verificato. Dopo il pienone del ponte di Halloween, quello dell’Immacolata non è andato altrettanto bene per Roma. Se, infatti, a inizio novembre la percentuale di occupazione media delle camere alberghiere del centro città era stata del 95%, ora si oscilla tra il 65 e il 75%. “Ammettiamolo - dice a Repubblica Daniele Brocchi, direttore Assoturismo Confesercenti -: le aspettative erano diverse”.

A pesare sulle presenze, inutile dirlo, la recrudescenza della pandemia che ha costretto a casa molti stranieri e spaventato anche gli italiani."A vedersela peggio - spiega Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi - sono gli hotel lontani dal centro. Basti pensare che per quelli in zone semicentrali, come Parioli o Monteverde, il livello di presenze è sotto il 50%".