“Non cancelleremo alcun volo”. Il ceo di Ryanair Michael O’Leary (nella foto) non potrebbe essere più chiaro nell’esprimere la posizione del vettore sulla questione della variante Omicron, che tanto sta preoccupando i mercati internazionali.

“Non crediamo che ci siano rischi nel viaggiare in aereo all’interno dell’Europa - ha ribadito nel corso di una conferenza stampa a Lisbona, come riporta Preferente -, e non vediamo nel diffondersi della variante Omicron un motivo giustificabile per impedire alle persone vaccinate o con tampone negativo di spostarsi all’interno del continente”.



Resta, tuttavia, la preoccupazione che i Paesi possano chiudere i confini per paura della nuova variante di Covid-19. Israele e Marocco sono stati i primi ad adottare queste misure drastiche, sospendendo tutti i voli senza preavviso.

Ricordiamo che il governo israeliano ha deciso di chiudere le frontiere per due settimane vietando l’ingresso agli stranieri, a meno che non ottengano un permesso speciale da un comitato governativo.