Mauro Bolla è l'uomo Ryanair per l'Italia

di Lino Vuotto

La lunga attesa è terminata, anche se un annuncio ufficiale vero e proprio non c’è stato. Ryanair ha un country manager per l’Italia e il ruolo è stato affidato a Mauro Bolla, che in precedenza aveva lo stesso incarico in Blue Air.

La notizia è emersa nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’operativo estivo della compagnia low cost all’aeroporto di Brindisi durante il quale Bolla era presente insieme a Chiara Ravara, head of sales, marketing and international communications.



La ricerca di un country manager per il nostro mercato era partita lo scorso mese di agosto con un annuncio su Linkedin; ricerca poi confermata dallo stesso ceo di Ryanair Michael O’Leary nel corso della conferenza stampa che si era tenuta a Milano. Nell’occasione il manager aveva rivelato di avere ricevuto una valanga di candidature e aveva spiegato che la scelta di un country manager si era rivelata necessaria in considerazione delle grosse ambizioni della compagnia per la Penisola.