Iberia nelle Americhe, ecco i nuovi voli del 2022

Iberia lancia l’offensiva sul continente americano, con conferme e nuovi voli già a partire dall’inverno.

La Colombia, che recentemente ha revocato le restrizioni sui voli, vedrà la ripresa del servizio Iberia sulla città di Cali, che tornerà a essere collegata a partire dal 2 dicembre con un volo che proseguirà per tutto l’inverno. Quest’estate ben quattro collegamenti settimanali in più saranno effettuati alla volta di Buenos Aires portando il totale a 12 e, nel mese di agosto, saliranno a 14, per poi scendere a 13 a settembre e ottobre.

Passando agli Stati Uniti Iberia volerà a New York 14 volte a settimana quest'estate, quattro in più rispetto a quest'inverno. Aggiungerà anche quattro collegamenti settimanali per Miami, per volare due volte al giorno. Quelli per Chicago nel periodo marzo-ottobre saranno invece aumentati passando da cinque a sette alla settimana e il servizio per Boston sarà ampliato da tre a sei voli settimanali, passando a sette da agosto a ottobre.



Il vettore spagnolo collegherà cinque volte a settimana anche Los Angeles, in aumento rispetto alle attuali tre, con collegamenti che saliranno a sei settimanali ad agosto. Ad aprile 2022 Iberia effettuerà inoltre i suoi primi collegamenti verso Dallas e Washington DC con quattro voli settimanali ciascuno. Contemporaneamente riprenderanno i voli diretti Madrid-San Francisco, con una frequenza di tre volte a settimana.



Ai Caraibi, invece, San Juan de Puerto Rico fa parte dell'accordo commerciale congiunto del Nord Atlantico tra Iberia, American Airlines, British Airways e Finnair. Da aprile ad agosto 2002 la compagnia aerea spagnola offrirà quindi cinque voli settimanali da Madrid verso l'isola caraibica, uno in più rispetto ad oggi.