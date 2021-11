Air Europa, Iberia chiama il Governo: “Diventi azionista”

Anche il Governo entri nell’azionariato di Air Europa. È questa la richiesta che arriva da Iberia. Iag, infatti, avrebbe chiesto allo Stato di diventare azionista per concludere l’acquisto del vettore.

Stando a quanto riporta preferente.com, il piano vedrebbe il Governo entrare in campo per ricapitalizzare l’azienda e dare ossigeno ai conti, evitando il peggio.



Sempre in base a quanto riporta il portale di informazione iberico, Air Europa chiuderà l’anno con un rosso di 550 milioni di euro. Un fardello pesante che potrebbe mettere a repentaglio il futuro.



Lo scoglio al passaggio di Air Europa a Iberia è anche rappresentato dall’Antitrust Ue, che potrebbe porre il veto all’operazione.