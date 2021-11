Aveva lasciato la scena del trasporto aereo sotto il peso dei debiti praticamente quando l’Europa e il mondo intero iniziavano ad affrontare la pandemia, nel mese di marzo del 2020. A distanza di oltre un anno ora la compagnia regionale della Gran Bretagna Flybe si prepara a tornare in pista con il nome di Flybe 2.0.

La data fissata per la ripresa dei voli è quella del 2022 e il vettore ripartirà sulle rotte domestiche e su quelle internazionali dalla base di Birmingham. La nuova proprietà ha posizionato Dave Pflieger nel ruolo di chief executive officer.



Bocche cucite per ora sul network che verrà operato per il ritorno all’operativo, ma nelle anticipazioni fornite è stato specificato che la compagnia intende operare con un solo tipo di aeromobile, si legge su Simpleflying, il De Havilland Canada Dash 8-400 da 90 posti.