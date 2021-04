Flybe pronta a rinascere, in estate i primi collegamenti

Flybe rinascerà. Il vettore, crollato nel marzo 2020, è pronto per il rilancio quest’estate, dopo che un nuovo consorzio ha accettato di acquisirne l’attività.

Il marchio, la proprietà intellettuale e l’equipaggiamento sono stati venduti a investitori affiliati a Cyrus Capital, che già faceva parte del consorzio precedente insieme a Virgin Atlantic e Stobart Group.

I nuovi proprietari di Flybe Limited hanno siglato l’accordo con gli amministratori di Flybe e non si assumeranno i debiti della precedente amministrazione.



“Abbiamo in programma di lanciare quest’estate un vettore nuovo e migliorato - spiega la nota dei nuovi proprietari, riportata da TTG Media - che coprirà gran parte delle rotte già effettuate precedentemente. Sebbene la nostra azienda sia inizialmente più piccola di quella prima, intendiamo crescere, creare posti di lavoro di valore e dare un contributo significativo alla connettività regionale essenziale nel Regno Unito e nell'Ue".



Nella sua vita precedente Flybe, con sede a Exeter, trasportava circa otto milioni di passeggeri all'anno in 81 aeroporti. A Southampton rappresentava oltre l'80% del traffico dell'aeroporto. Molte delle sue rotte sono già state prese da Loganair e Eastern Airways.