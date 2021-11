Ita Airways al centro delle attenzioni di Lufthansa e Air France-Klm. Nella nuova puntata del podcast di TTG Italia, il direttore responsabile Remo Vangelista analizza le ultime mosse delle tre compagnie aeree.



Tutto ruota intorno al ritorno (a soppressa, ma non troppo) dell’interesse per l’alleanza con la compagnia aerea italiana.



Ita del resto ha già fatto capire di essere interessato a stringere accordi. Ma il cammino potrebbe essere meno in discesa di quanto sembra.