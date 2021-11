Ita Airways: superato il traguardo dei 100mila iscritti per il programma ‘Volare’

Il programma di fidelizzazione di Ita Airways ‘Volare’ supera la soglia dei 100mila iscritti in meno di un mese. È stato un importante riscontro da parte dei clienti quello ottenuto dalla compagnia che ha raccolto l’eredità di Alitalia.

“Il cliente è al centro della nostra strategia – ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways – e per noi è fondamentale non solo capirne le esigenze e soddisfarne le aspettative, ma anche farlo sentire apprezzato e coccolato. Per questo motivo abbiamo deciso di premiare il nostro 100.000esimo socio, per festeggiare con lui la fiducia che tutti i passeggeri ci hanno dimostrato iscrivendosi al Programma Volare”.



Quattro sono i livelli in cui si declina il nuovo programma di Loyalty: smart, plus, premium ed executive. Inoltre il piano di partnership commerciali, mette a disposizione dei clienti un’ampia gamma di servizi e prodotti.