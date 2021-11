Ita Airways e Air Europa, operativo l'accordo di codeshare

Parte oggi la nuova partnership commerciale firmata da Ita Airways e Air Europa per collegare i network di entrambi i vettori. L’accordo di codeshare globale darà modo a Ita di incrementare la propria operatività e offerta commerciale in Spagna e nelle Isole Canarie e Baleari. In base all’intesa, infatti, i clienti di Ita Airways e Air Europa possono volare verso la destinazione desiderata con un unico biglietto, effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio imbarcato in aeroporto di arrivo alla fine del viaggio.

"Un partner fondamentale"

"Air Europa - spiega Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di Ita Airways - è un partner fondamentale per lo sviluppo di Ita Airways in Spagna, un mercato chiave per noi".



Ita Airways applicherà il suo codice ‘AZ’ sui servizi operati da Air Europa tra l'Italia e la Spagna. Allo stesso modo, Air Europa apporrà il proprio codice sui voli AZ tra Barcellona, Madrid e Roma, collegando i più importanti aeroporti italiani e internazionali in connessione con l’hub di Roma Fiumicino.



"Grazie agli accordi di codeshare con le principali compagnie aeree internazionali - aggiunge Limosani - il nostro vettore fa un passo avanti nella propria strategia commerciale finalizzata a fornire ai nostri clienti un numero sempre maggiore di destinazioni, rotte e frequenze soprattutto in quei mercati che presentano grandi opportunità di crescita".