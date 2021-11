Ha come protagonisti Ita Airways e Astoi Confindustria Viaggi il protocollo d’intesa che attesta il riconoscimento del ruolo dei tour operator e coinvolge le specificità legate alla vendita di un pacchetto turistico e la concessione di condizioni agevolate per i t.o. dell’associazione.

“Per il consumatore finale questo si traduce in una serie di garanzie importanti – sottolinea il vicepresidente dell’associazione Andrea Mele, responsabile per i rapporti con i vettori -; chi viaggia con Astoi e Ita Airways beneficia di assistenza, importanti tutele e rimborsi anche in caso di eventi di forza maggiore”.



I termini dell'accordo

Tra i punti previsti nel protocollo, che sarà valido fino al 26 marzo 2022, la possibilità di effettuare il cambio nome senza supplemento, il rimborso integrale del prezzo del biglietto in caso di annullamento dei pacchetti per cause di forza maggiore, la creazione di un servizio Top Trade dedicato. Inoltre sarà possibile la prenotazione dei gruppi sul sistema Gso senza costi iniziali e si potrà pagare con carta di credito tramite registrazione sui sistemi Iata.



“Questo accordo con Astoi rappresenta per noi un passo naturale della crescita di Ita Airways – dichiara Emiliana Limosani chief commercial officer del vettore –. La nostra compagnia potrà diventare il vettore ufficiale di riferimento per la mobilità degli italiani grazie al supporto e alla collaborazione dei tour operator, player fondamentali per la soddisfazione del cliente”.