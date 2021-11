Avianca verso la salvezza: approvato il piano di ristrutturazione

Si allontana il pericolo della bancarotta per Avianca. La compagnia aerea colombiana, che nel 2020 ha chiesto il Chapter 11, ha ottenuto il via libera dalla Southern District Court di New York al piano di riorganizzazione.

Il vettore prevede quindi di uscire dal Chapter 11 entro la fine dell’anno.



Il piano

Secondo quanto annunciato da Avianca, riporta Travel Weekly, la ristrutturazione porterà nelle casse della società oltre 1 miliardo di dollari di liquidità e ridurrà significativamente il debito.



Come parte del piano, la compagnia aerea prevede di avvicinarsi a un modello di business low cost, pur mantenendo la sua rete di lounge premium e rimanendo membro di Star Alliance.



La società prevede, inoltre, di riconfigurare gli aerei con una maggior capienza (20% di posti in più) e di vendere i biglietti attraverso una selezione di pacchetti che possano garantire ai clienti maggiore flessibilità.



Sul fronte del network, il vettore prevede l’impiego di 130 aerei su 200 rotte point to point entro la fine del 2025.