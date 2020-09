Avianca riprende i voli internazionali

Un altro piccolo tassello del ritorno alla normalità. Avianca Holdings annuncia la ripresa dei collegamenti internazionali verso gli States e l’America Latina.

La ripresa dei collegamenti dalla Colombia sarà graduale. Il vettore aveva ripreso le operazioni sulle rotte domestiche a inizio di settembre, ma ora il network si allargherà con 16 città in nove paesi: il riavvio delle operazioni è già partito e convlte mete come Miami, New York (entrambe da Medellin), Ecuador, Messico, Brasile, Guatemala, Bolivia, Repubblica Dominicana, Brasile, Cile, El Salvador e Washington (da Bogotà).



"Siamo molto contenti della riapertura di alcuni collegamenti internazionali dalla Colombia. Riprendere a volare significa continuare a mantenere alti i livelli di sicurezza - spiega Anko van der Werff, presidente e amministratore delegato del vettore -, come dimostrano i nostri protocolli di biosicurezza che sono i più rigidi possibili, essendo stati testata negli scorsi mesi su più di 400 voli speciali di rimpatrio operati da Avianca”.