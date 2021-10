L’aumento del fuel mette alla prova i conti delle compagnie

Il trasporto aereo ha imboccato la strada della ripresa. Ma c’è ancora un’incognita che pesa sui conti delle compagnie aeree: l’aumento del costo del carburante.

Come racconta travelpulse.com, l’incremento del costo del carburante sta smorzando l’entusiasmo dei vettori per gli ultimi risultati: le previsioni restano caute, dal momento che i costi per questa voce di spesa sono aumentati del 3,7% la scorsa settimana, stando ai dati Iata, del 17,8% in un mese e più che raddoppiati (+118,7%) rispetto a un anno fa.



Emblematico il caso di Delta, che comunicato i dati del terzo trimestre non ha posto troppa enfasi sulle cifre positive, dal memento che il quarto trimestre potrebbe vedere una netta riduzione degli utili proprio a causa dell’aumento del prezzo del fuel.