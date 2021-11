Il fuel sfonda la barriera dei 700 dollari

Ancora segno più per il prezzo del carburante, che chiude il mese di ottobre con una media per tonnellata metrica a quota 749 dollari, pari a +95,52 dollari rispetto al mese precedente. In termini percentuali la crescita è del 14,62%.

Ma il dato ancora più rilevante è che per la prima volta dopo 3 anni la media mensile si attesta sopra la soglia dei 700 dollari. In particolare, nell’ultima settimana è arrivato a 754,27 dollari.



Superato il raddoppio rispetto a 12 mesi fa: il confronto infatti rivela un aumento del 119,55%, ovvero 407,84 dollari in più.