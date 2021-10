Ryanair in polemica con Tap per gli slot a Lisbona, cancellati 700 voli

Oltre 700 voli e tre rotte cancellate (tra cui Bari) nella programmazione estiva su Lisbona in polemica con Tap Air Portugal. Si apre un nuovo fronte per Ryanair, che ha annunciato un massivo taglio dell’operativo sul Portogallo in protesta contro la politica sugli slot del vettore nazionale.

Secondo la compagnia aerea low cost, infatti, il competitor non libererebbe un alto numero di diritti di partenza e arrivo nonostante questi siano al momento inutilizzati, frenando in questo modo la possibilità di crescere da parte di altri vettori. Ryanair inoltre chiede alle autorità di potere utilizzare il secondo scalo della città, Montijo, per potere aumentare l’operativo.



“Ryanair rimane impegnata a lavorare con il nostro partner aeroportuale a Lisbona – ha detto il ceo Michael O’Leary (nella foto) -, per sostenere la ripresa del turismo in Portogallo e per ricostruire la connettività dopo la pandemia di Covid. Chiediamo ora al governo portoghese e alla Commissione europea di intervenire per liberare questi slot inutilizzati all'aeroporto di Lisbona Portela e per aprire urgentemente l'aeroporto di Lisbona Montijo”.