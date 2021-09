Ryanair porta a quota 46 le destinazioni collegate dall’aeroporto di Napoli

Un aereo in più posizionato sull’aeroporto e 12 rotte aggiuntive per la programmazione invernale. Ryanair investe ancora sullo scalo di Napoli portando a quota 46 il numero di destinazioni collegate per la prossima winter.

Le new entry sono Agadir, Bucarest, Fuerteventura, Lanzarote, Londra Luton, Praga, Sofia, Tallinn, Tel Aviv, Tenerife, Zagabria e, per quanto riguarda l’Italia, Milano Malpensa.



“Ryanair si impegna a ricostruire l'industria turistica italiana, ripristinando la connettività mentre cresciamo in tutta Europa e il traffico aereo torna ai livelli pre-pandemia – commenta il marketing director Dara Brady -. Poiché Ryanair prenderà in consegna 55 nuovi aeromobili B737-8200 "Gamechanger" questo inverno, siamo lieti di annunciare queste 12 nuove rotte da Napoli, operando un totale di 46 collegamenti in 20 paesi”.