Iberia riattiva i voli tra Europa e Stati Uniti

Un totale di 70 voli settimanali tra Europa e Stati Uniti per Iberia. La compagnia spagnola, dopo l’annuncio degli States sull’apertura al turismo, ha riattivato i collegamenti verso la nazione d’Oltreoceano, lanciano anche un pacchetto volo+albergo per New York.

Le destinazioni sono le medesime su cui volava tutto l’anno prima della pandemia, come sottolinea preferente.com. Nel dettaglio, dal 31 ottobre (l’apertura dei viaggi da parte degli Stati Uniti è prevista per l’8 novembre) ci saranno 10 voli settimanali su New York e 10 per Miami. Chicago sarà collegata con 5 voli la settimana mentre Boston e Los Angeles 3 frequenze la settimana. A questi si aggiungono 4 voli settimanali per San Juan de Puerto Rico.