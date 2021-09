Iberia scommette sull’inverno con 23 rotte a lungo raggio. Tornano le Maldive

Ritorno alle Maldive e a Cali in Colombia, potenziamento dello shuttle Barcellona-Madrid, con fino a 11 voli giornalieri, aumento della capacità su molte destinazioni europee, tra cui Milano, Roma e Venezia per l’Italia. Sono questi alcuni degli highlights della programmazione invernale di Iberia, che ha deciso di mettere in campo un network di cui faranno parte anche 23 destinazioni a lungo raggio distribuite su 17 nazioni.

Oltre alle due new entry il vettore spagnolo potenzierà l’impegno anche sui mercati chiave dell’America Latina mentre sugli Stati Uniti porterà a 10 le frequenze settimanali su New York e su Miami, mentre resteranno invariati i voli su Chicago, Los Angeles e Boston.