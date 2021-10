Gnv gioca d’anticipo: a TTG il teaser dell’apertura del booking

Gnv si prepara all’estate e a TTG Travel Experience presenta il teaser dell’apertura del booking per la stagione 2022.

A partire dal 25 ottobre, infatti, sarà possibile prenotare tutti i collegamenti operati dalla compagnia fino a settembre 2022. Per venire incontro alle mutate esigenze della clientela Gnv riconosce uno sconto del 40 per cento per tutti i viaggi da giugno a settembre 2022 compreso, con la possibilità di cancellare il viaggio prenotato senza alcuna penale fino a 4 giorni prima dalla data di partenza e di scegliere l’opzione Prevendita, che consente di prenotare il biglietto versando il 10 per cento del totale e concludere la procedura d’acquisto 30 giorni prima del viaggio, saldando il restante 90 per cento dell’importo tramite agenzia di viaggi, Contact Center di Gnv o sul sito.

Prezzo bloccato

Per incentivare ulteriormente l’advance booking resta valida anche quest’anno l’opzione ‘Blocca il prezzo’, che consente ai clienti di prenotare la soluzione di viaggio desiderata e bloccarne il prezzo per due giorni, al termine dei quali potranno confermare il viaggio e procedere al pagamento, oppure cancellare la prenotazione.