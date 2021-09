Gnv, nuovo collegamento alle Baleari

Cresce l’offerta di Gnv alle Baleari. Dal 14 settembre la compagnia di navigazione opererà un nuovo collegamento da Barcellona a Ciutadella de Menorca, a Minorca.

“I risultati in linea con le aspettative di mercato - spiega l’azienda in una nota - hanno portato Gnv a investire ulteriormente con linee di collegamento estese a tutte le isole delle Baleari, per offrire ai soggetti che operano su tutti i mercati la possibilità di raggiungere con Gnv ciascuna destinazione, inclusa Minorca”.



Parallelamente, la compagnia continua a investire sul miglioramento del servizio e sull’incremento della capacità, con un’ulteriore ottimizzazione del network di rotte: il traghetto M/n Gnv Sealand, che può accogliere a bordo fino a 880 persone e 195 auto, collegherà il porto di Barcellona ai porti di Ciutadella de Menorca e Palma di Maiorca; e l’unità di nuova costruzione M/n GNV Bridge, consegnata a giugno 2021 con 2.564 metri lineari di garage e 157 cabine, opererà i collegamenti con Valencia da e per Palma di Maiorca e Ibiza.



Gnv ha previsto partenze tutti i giorni da e per i porti di Barcellona e Valencia per Palma di Maiorca e Ibiza, oltre al collegamento diretto tra Palma di Maiorca e Ibiza, con la possibilità di acquistare singole tratte, nell’ottica di assicurare la massima flessibilità.