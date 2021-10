Serie difficoltà a muoversi in Italia sono previste per lunedì 11 ottobre, giornata di sciopero generale proclamato da diverse sigle dei Cobas, che rivendicano una lunga serie di punti, fra i quali riduzione del tempo di lavoro a parità di salario per contrastare la disoccupazione, regola generale del contratto a tempo indeterminato, abolizione Jobs Act e riforma Fornero.

In più, anche temi generali del mondo del lavoro, come la parità salariale per le donne e il reddito universale.



A rischio i trasporti (treni, aerei, autobus, metro, aerei) ognuno con una diversa articolazione.



Per quanto riguarda il trasporto aereo lo stop sarà sull’intera giornata, così come per quanto riguarda il trasporto ferroviario. In questo caso l’agitazione inizierà alle 21 del 10 ottobre e si concluderà alle 21 dell’11 ottobre.



A fermarsi saranno anche i mezzi pubblici locali secondo modalità territoriali mentre navi e traghetti si bloccheranno per 24 ore durante la giornata dell’11.