Mese caldo per gli scioperi nel mondo dei trasporti quello che inizia oggi, secondo il bollettino del Ministero.

L’11 ottobre è stato infatti indetto uno sciopero generale da parte di una lunga lista di sigle dei sindacati di base che coinvolgerà tutto il mondo del trasporto nazionale.



ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS SCUOLA SARDEGNA, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT hanno infatti indetto una giornata di mobilitazione per protestare contro lo sblocco dei licenziamenti, il carovita, l'obbligo del Green Pass sul posto di lavoro e i contratti precari.



Diverse le articolazioni: per quanto riguarda il trasporto aereo lo stop sarà sull’intera giornata, così come per quanto riguarda il trasporto ferroviario. In questo caso l’agitazione inizierà alle 21 del 10 ottobre e si concluderà alle 21 dell’11 ottobre.

A fermarsi saranno anche i mezzi pubblici locali secondo modalità territoriali mentre navi e traghetti si bloccheranno per 24 ore durante la giornata dell’11.

Le autostrade saranno in sciopero dalle 22 del 10 ottobre alle 22 dell’11 ottobre. Lo stesso giorno si fermeranno tutti i lavoratori pubblici e privati con contratti precari e atipici.



Il 22 ottobre è invece previsto una sciopero dei taxi a livello nazionale per l’intera giornata lavorativa, mentre il 29 ottobre sarà la volta di 12 ore di stop per il personale dell’Enav, dalle 8 del mattino alle 20 e per il personale di terra della compagnia Emirates e della società cargo Plus.