Lufthansa ci crede: 130 voli in più verso le mete leisure

Intercettare l’onda leisure anche in questo scorcio di autunno: Lufthansa piazza sul mercato 130 voli in più verso alcune destinazioni europee con l’obiettivo di allungare la stagione turistica e recuperare in qualche modo parte del ‘tempo perso’.

L’incremento dell’offerta si distribuirà sullo scalo di Francoforte, 80 voli extra, e su quello di Monaco, con i restanti 50. A fare la parte del leone nelle destinazioni ci sarà la Spagna, si legge su Simpleflying, con voli aggiuntivi in direzione di Palma di Maiorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga e Siviglia.



Ci sarà spazio anche per l’Italia in questa nuova programmazione con l’inserimento di voli extra su Cagliari e Catania, scelte insieme a Madeira e Rodi.



Ma non sarà solamente il leisure la componente che guiderà l’aumento dell’offerta da parte della compagnia tedesca. Il vettore sta facendo registrare anche un primo ritorno del business travel e nelle prossime settimane verranno intensificate alcune delle direttrici domestiche più richieste.