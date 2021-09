Emirates aumenta l’offerta sugli Stati Uniti dal mese di ottobre

Emirates mette il turbo sugli Stati Uniti e, complice la riapertura dei confini ai viaggi, aumenta l’operativo sulle destinazioni servite. A partire da ottobre saranno quindi 78 i voli settimanali effettuati verso 12 destinazioni negli States. Inoltre Emirates ha già ripristinato i voli giornalieri del periodo pre-Covid per Chicago, Los Angeles e sulle rotte che collegano Atene-Newark e Milano-New York.

“La compagnia aerea prevede di integrare ulteriormente la propria capacità per la stagione invernale, in linea con la domanda dei clienti e le tendenze di viaggio – si legge in una nota del vettore -. Entro l'inizio di dicembre, Emirates avrà ripristinato oltre il 90% delle sue frequenze di volo pre-Covid negli Stati Uniti, con servizi giornalieri per Boston, Dallas, Houston, San Francisco, Seattle e Washington DC oltre ai voli giornalieri doppi per New York”.