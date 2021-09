Emirates amplia la flotta: in arrivo altri A380

Altri tre A380 entreranno a far parte della flotta Emirates. La compagnia aerea riceverà in consegna i nuovi aeromobili a novembre, in anticipo rispetto a quanto previsto. Inizialmente, infatti, l’arrivo dei mezzi era previsto per giugno 2022.

“Abbiamo raggiunto un accordo con Airbus per anticipare la consegna dei restanti ordini di A380 e abbiamo ottenuto finanziamenti per queste unità – spiega in una nota Tim Clark, presidente di Emirates Airlines -. Gli aeromobili saranno dotati dei già richiestissimi posti in Premium Economy, che lanceremo in maniera estesa nei prossimi mesi.”



I tre nuovi A380 saranno equipaggiati con la cabina Premium Economy di Emirates, con gli interni rinnovati della cabina A380 e altri servizi, tra cui le suite private e le Shower Spa in First Class, Onboard Lounge, sedili completamente reclinabili in Business Class e schermi da schienale più grandi.



Le consegne porteranno la flotta totale di A380 Emirates a 118 unità.