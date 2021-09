Finnair abbandona Edifact per Ndc

Entro la fine del 2025 Finnair abbandonerà Edifact, interrompendo la distribuzione dei suoi contenuti, per promuovere l'offerta di prodotti e servizi più personalizzati attraverso Ndc.

Il vettore si impegna a rendere questo processo graduale, ma ha scelto Ndc perché “consente alle compagnie aeree e ad altre aziende del settore di offrire prodotti più personalizzati rispetto ai tradizionali canali di distribuzione”, scrive il vettore in una nota.



A partire da luglio 2022 nel mercato europeo, Finnair inizierà ad attuare importanti cambiamenti nel modo di distribuire i propri prodotti. Fra le modifiche, migliori contenuti attraverso connessioni Ndc dirette, supportate da elementi di incentivazione; distribuzione dei contenuti Ndc tramite aggregatori già certificati da Finnair come: Aaron Group, Travelfusion, Travelsky e Verteil; Rimozione delle tariffe Finnair Light da Edifact, maggiori tariffe disponibili solo su Ndc, offerte di prodotti esclusivi su Ndc.



“È tempo di trasformazione e di realizzare cambiamenti significativi in un settore che è stato lento a rispondere cambiamenti tecnologici” dice Mikko Turtiainen, vice president global sales.



La scelta della compagnia di bandiera finlandese introdurrà una maggiore trasparenza nel processo di acquisto e aumenterà i servizi accessori per generare nuovi flussi di entrate.