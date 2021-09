Prenderà il via il 29 settembre l’accordo di codeshare tra Finnair e Turkish Airlines. Il codice AY sarà aggiunto alla rotta di Turkish tra Helsinki e Istanbul, oltre ai voli in coincidenza per Atene, Sofia, Salonicco, Amman, Sharm El Sheikh, Hurghada, Luxor, Antalya e Gazipasa.

Il codice TK, invece, sarà aggiunto alle rotte di Finner da Helsinki a Kuopio, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Reykjavik, Tallinn, Tartu, Riga, Vilnius, Antalya e Gazipasa.