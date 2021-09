Blue Air: il quarto B737-8 Max entra in flotta

Un nuovo ingresso nella flotta di Blue Air. La compagnia ha salutato oggi l’ingresso del quarto B737-8 Max; il terzo aeromobile di questo modello era arrivato una settimana fa.

Il nuovo aereo entrerà in servizio operativo domani, con il primo volo commerciale da Bucarest Otopeni e Milano Linate e ad Amsterdam.



I 737-8 Max viene utilizzato dal vettore per operare sulle rotte verso Linate, Londra Heathrow, Amsterdam, Barcellona, Lisbona e Parigi Charles de Gaulle.



“L’accoglienza in flotta del 4° aereo Max - si legge nella nota del vettore - rappresenta il momento della ripartenza di Blue Air nel suo piano di ricostruzione dopo la crisi senza precedenti che ha segnato l'aviazione nel contesto della pandemia di Covid-19”.