Blue Air, nuovi voli verso le città europee da Linate

Blue Air allunga su Linate. La compagnia aerea annuncia l’apertura di quattro nuove rotte dallo scalo verso Barcellona, Bucarest, Catania e Parigi (Charles de Gaulle). I collegamenti vanno ad aggiungersi a quelli esistenti verso Madrid, Praga e Catania.

L’ampliamento del network dall’aeroporto lombardo, fa sapere il vettore attraverso una nota, “si concentra su destinazioni chiave, richieste dai viaggiatori per motivi di lavoro, visite mediche e visite ad amici e familiari. Blue Air ha pensato inoltre ai viaggiatori in cerca di comodi collegamenti per un city break in queste città europee”.



Per lanciare i nuovi servizi verso le destinazioni europee, la compagnia aerea ha in programma una campagna di comunicazione focalizzata su Milano, a cura di DAG Communication.