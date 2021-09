easyJet rivela: “Abbiamo rifiutato un tentativo di takeover"

easyJet torna alla ricerca di capitali freschi per rinforzare la cassaforte e ripartire con gli investimenti non appena il mercato si sarà sbloccato. E nel corso della presentazione del progetto rivela: “Avviamo ricevuto una proposta di acquisto, ma il tentativo di takeover è stato rifiutato”.

La compagnia aerea low cost torna sul mercato e, secondo quanto riportato da TTG Media, dopo essersi assicurata un prestito da 400 milioni di sterline si prepara ora a lanciare l’emissione di nuove azioni per 1,2 miliardi.



“L'aumento di capitale annunciato oggi non solo rafforza il nostro bilancio – ha commentato il ceo Johan Lundgren (nella foto) - consentendoci di accelerare il nostro piano di ripresa post-Covid-19, ma ci consentirà anche di crescere in modo da poter sfruttare le opportunità di investimento strategico che si prevede si presenteranno come l'industria aeronautica europea esce dalla pandemia”.



Quanto al tentativo di takeover bocche cucite sul nome del soggetto che ha presentato l’offerta, rifiutata all’unanimità perché considerata troppo bassa rispetto al valore della società. Ma è stato specificato che non ci sarà un tentativo di rilancio.