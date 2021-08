easyJet risponde all’Enac: “Sanzione infondata”

Uno statement asciutto e senza fronzoli. Sceglie la linea del rigore easyJet per rispondere all’Enac, che ha avviato anche nei confronti della compagnia l’iter sanzionatorio già partito per altri vettori, colpevoli, secondo l’ente, di non aver garantito l’assegnazione gratuita dei posti a sedere in aereo ai minori e alle persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori.

“easyJet - scrive la compagnia - ritiene di aver agito nel pieno rispetto del regolamento in vigore e che l’avvio del procedimento per irrogare la sanzione risulti totalmente infondato”.



Il vettore sottolinea di assegnare “i posti per le famiglie congiuntamente, il che significa che i minori di 12 anni e le persone con mobilità ridotta sono seduti accanto a un adulto accompagnatore senza costi aggiuntivi.”