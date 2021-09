Lufthansa: debutta l'A321neo con i nuovi interni

È decollato da Francoforte il primo A321neo della flotta di Lufthansa dotato della nuova cabina, che ha la particolarità di avere uno spazio nella parte alta più ampio del 40 per cento, fornendo l’opportunità di caricare fino al 60 per cento in più dei bagagli nelle cappelliere.

La cosiddetta Human Centric Lighting, un sistema di illuminazione flessibile e appositamente programmato, illumina l'abitacolo con una calda luce rossa, dai toni intermedi graduati alla luce blu più fredda. A seconda dell'ora del giorno o della notte, la luce nella cabina dell'aereo è quindi orientata ai bioritmi dei passeggeri.



"Indipendentemente dalla crisi, continuiamo a concentrarci con enfasi su un'offerta premium per i nostri ospiti - sottolinea Heike Birlenbach, head of customer experience, Lufthansa Group -. Per noi, premium significa fornire offerte di alta qualità, personalizzate e pertinenti per tutti i nostri passeggeri in ogni momento”.