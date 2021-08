Iberia-Air Europa: parte la sfida al prezzo più basso

In Spagna, sfida a colpi di ribasso dei prezzi fra vettori aerei. Poche ore dopo Air Europa, Iberia ha lanciato quella che viene definita dalla compagnia come “la migliore offerta dell'anno”.

Da oggi fino al 13 settembre, riporta Preferente rifacendosi a una nota del vettore aereo del Gruppo Iag, “è possibile acquistare i biglietti per i prossimi viaggi ai migliori prezzi, per volare dal 9 settembre al 9 giugno 2022”. I prezzi per volare in località come Granada, Alicante o Almeria, ma anche alle Baleari sono convenientissimi. Ottime occasioni anche per Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura.



Anche per le mete europee si parte da 25 euro a tratta.

Se si preferisce poi viaggiare in America, è possibile farlo a partire da 99 euro a tratta, “la stessa tariffa offerta da Air Europa”, informa Iberia.