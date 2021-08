Wizz Air: da dicembre rotte su Torino e Bologna da Skopje

Doppia new entry per il network italiano di Wizz Air. A partire dal mese di dicembre la low cost ungherese introdurrà due voli da Skopje, in Macedonia, su Torino e Bologna. Entrambi i collegamenti avranno una frequenza bisettimanale.

“Siamo orgogliosi di annunciare queste due nuove rotte dall'Italia, per una meta piena di carisma e tutta da scoprire, nuovi voli che intensificano, ancora una volta, gli scambi interculturali tra Paesi”, ha commentato Andras Rado, senior communications manager di Wizz Air.



Il volo su Torino verrà effettuato il martedì e il sabato, mentre quello su Bologna il mercoledì e la domenica.