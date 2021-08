“Siamo lieti di confermare che i nostri sistemi di assegnazione posti sono impostati per garantire che gli accompagnatori siano seduti insieme ai minori e alle persone con disabilità senza costi aggiuntivi”. Questa la risposta di Wizz Air in riferimento al recente provvedimento dell’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile sulle sanzioni, ad alcuni vettori, per la richiesta di costi aggiuntivi per l’assegnazione di posti vicini ad accompagnatori di minori e disabili.

“Stiamo analizzando l'esatta sostanza delle preoccupazioni di Enac - prosegue la dichiarazione ufficiale del vettore -, alla luce del fatto che abbiamo sempre affermato esplicitamente questa indicazione nella sezione Avvisi importanti relativi al flusso di prenotazione di Wizz Air".