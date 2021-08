Ryanair e Grecia, partnership con l'ente per la ripartenza

Una campagna di comunicazione congiunta per far ripartire il Paese. Il suo nome è ‘All you want is Greece’ ed è il frutto della partnership avviata tra Ryanair e l’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, il cui obiettivo è rafforzare il posizionamento della Grecia sul mercato italiano, oltre che su quelli tedesco e britannico.

“Abbiamo aumentato sensibilmente la connettività da e per le isole greche con nuove rotte e frequenze aggiuntive da tutta Europa - spiega il direttore marketing di Ryanair, Dara Brady - e la partnership promuoverà le meraviglie di questa bellissima destinazione e metterà in evidenza ciascuna delle rotte di Ryanair per le isole”. E cita tra le destinazioni raggiungibili con i voli del vettore Mykonos, Santorini, Chania, Kos e Rodi.



Altrettanto soddisfatto il direttore di Gnto per il Regno Unito e l'Irlanda, Emy Anagnostopoulou: "I tesori nascosti delle nostre isole - dice - attendono di essere scoperti e il patrimonio culturale unico è tutto da esplorare, negli scenari mozzafiato sia della terraferma che delle numerose isole greche".