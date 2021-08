È in arrivo una nuova base per Eurowings, che il prossimo 31 ottobre sbarcherà all’aeroporto di Praga offrendo undici rotte dalla capitale ceca verso numerose destinazioni europee, fra le quali Milano per l’Italia.

Sulla base saranno operativi due A320, affiancati da un terzo A320 entro l'estate 2022.



Per quanto riguarda il servizio su Milano, dal 31 ottobre partiranno 6 voli settimanali da Praga e dalla stessa data saranno anche operativi i collegamenti con Barcellona, Bristol e Copenaghen.



Dal 1 novembre il network si espanderà su Birmingham e dal 2 novembre su Atene. Il 4 novembre cominceranno i voli su Malaga e Zagabria, mentre dal 5 novembre quelli su Tel Aviv. Dal 6 novembre Eurowings avvierà le rotte su Fuerteventura e Tenerife.



Praga diventa la decima base di Eurowings in Europa, ma il portavoce del vettore Matthias Eberle ha già anticipato che la compagnia vuole aprire un’undicesima base entro al fine di quest’anno.