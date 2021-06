Eurowings: base a Praga da ottobre e voli anche a Milano

Inizierà da Praga l’espansione di Eurowings. Dal prossimo mese di ottobre il brand low cost del Gruppo Lufthansa posizionerà infatti due aerei sulla nuova base da cui lancerà 8 nuovi collegamenti.

Tra le new entry, si legge su Simpleflying, ci sarà anche Milano, che sarà collegata con lo scalo ceco insieme a Barcellona, Atene, Stoccolma, Copenhagen, Tel Aviv Birmingham e le isole Canarie.



“Eurowings offrirà collegamenti non-stop sia ai viaggiatori d'affari che ai vacanzieri cechi, giusto in tempo per il rilancio del traffico aereo dopo la lunga crisi – ha evidenziato il ceo Jens Bishof -. Ci concentreremo sull'offerta di un tocco locale combinato con servizi di prim'ordine a misura di cliente presso la nostra base di Praga che distingueranno chiaramente Eurowings dalle compagnie aeree low cost".