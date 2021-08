Per il trasporto aereo di linea alimentato interamente a energia elettrica il 2022 potrebbe essere l’anno zero. Dopo i vari prototipi e voli di prova di modelli sperimentali atti a testare la tenuta di motori e alimentazione, sembra ora avvicinarsi il momento dell’avvio dei primi voli di linea, previsti appunto per il prossimo anno.

Si chiama Alice il piccolo velivolo realizzato da una società israelo-americana che entrerà in servizio negli Stati Uniti, più precisamente in New England, con le insegne del vettore regional Cape Air. Secondo le prime informazioni riportate da Il Sole 24 Ore il velivolo ha una capacità di 9 passeggeri (ma potrà essere anche impiegato nel cargo e Dhl sarebbe già scesa in campo in questo senso). L’autonomia è di circa 800 chilometri di distanza e la velocità di crociere di 400 km orari.



Alice farà comunque il suo debutto già nel corso di quest’anno a New York, dove verrà impiegato per alcuni voli dimostrativi.