Aspettando l’aereo elettrico, si progetta il motore ad anidride carbonica

L’aereo elettrico su larga scala sembra ancora di là da venire. Così il mondo dell’aviazione sta valutando altre soluzioni rispetto al classico fuel.

Una delle idee è quella di utilizzare l’anidride carbonica come carburante, come racconta businessinsider.com. Le università di Oxford e Cambridge sono al lavoro su questa ipotesi, che si baserebbe sulla possibilità di applicare il ‘processo inverso’ della combustione e ricavare dalla Co2 un combustibile liquido.



La strada potrebbe essere promettente, anche se al momento in principale limite è la scarsa quantità di carburante ottenuto.