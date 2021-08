La lunga attesa durata oltre due anni, con l’inevitabile rinvio del lancio del volo a causa della pandemia, è ora terminata. E domani, 11 agosto, il decollo dall’aeroporto Jfk di New York dell’A321lr per il volo #007 segnerà l’ingresso sul mercato di un nuovo competitor nei volo transatlantici fra Stati Uniti ed Europa: JetBlue.

Il vettore con base nella Grande Mela debutterà quindi con un collegamento giornaliero su Londra Heathrow che, dalla fine di settembre, sarà accompagnato anche dalla rotta sull’aeroporto Gatwick. Ma si tratta solamente di un primo passo, un assaggio del mercato per poi capire come aumentare il network sul Vecchio Continente.



Avvio non facile

Un avvio che, tuttavia, non si prospetta in discesa: al di là della rotta molto competitiva e ricca di player di lungo corso, le restrizioni ancora in atto limiteranno inevitabilmente la domanda e la compagnia dovrà mettere in conto load factor non entusiasmanti almeno per i primi tempi.



Per quanto riguarda invece l’aereo che verrà utilizzato, si legge su Simpleflying, l’A321lr è stato configurato con 114 posti in economy e 24 Mint Suite per la business class. Per il 2022 sono poi attesi nuove consegne da parte di Airbus con i quali verrà aggiunta la rotta da Boston.