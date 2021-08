Un’estate tutta italiana. Anche quest’anno l’incertezza e la situazione epidemiologica in continua evoluzione portano i viaggiatori della Penisola a puntare sul turismo di prossimità. Un’ulteriore conferma arriva da easyJet, che ha analizzato l’andamento delle richieste nell’alta stagione.

Il 65% delle prenotazioni riguarda mete nazionali (Sud Italia e Isole in primis). Solo il 35% dei connazionali ha scelto una destinazione all’estero. Di questi, il 36% ha optato per le spiagge delle isole greche, mentre il 25% per le Baleari.



“Per l’estate 2021, si evidenzia una netta preferenza degli italiani verso le mete nazionali: spinti dal desiderio di riscoprire il Belpaese, ma anche condizionati da alcuni limiti e incertezze ancora presenti per raggiungere le mete estere più gettonate – spiega in una nota Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. Per venire incontro alla crescente domanda di tutti coloro che hanno scelto di trascorrere le vacanze estive in Italia, abbiamo quindi incrementato la capacità e le frequenze delle rotte domestiche di oltre il 36%. Chi ha scelto l’estero, ha optato comunque per il mare con le isole greche e le Baleari tra le mete più gettonate, per questo, oltre che da Malpensa, abbiamo attivato collegamenti anche da Napoli e Venezia”.



La top 5

Olbia, Brindisi, Bari, Palermo e Catania sono le destinazioni più gettonate dello Stivale. Oltre il 20% dei viaggiatori in partenza dagli aeroporti lombardi di Malpensa e Bergamo ha scelto infatti la Sardegna, seguiti a ruota anche da chi parte da Bologna, Verona, Torino e Bari.



Il mare rimane la top destination dell’estate, anche per chi ha scelto di andare all’estero. Tra le destinazioni internazionali più ambite figurano le isole greche (Mykonos, Rodi, Corfù), le Baleari (Ibiza e Palma de Maiorca), con oltre il 14% delle prenotazioni.