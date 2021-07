easyJet sempre più ‘family friendly’: arriva a bordo una libreria digitale per i bambini

di Livia Fabietti

Il tempo vola, anche in aereo. easyJet, al fine di intrattenere i piccoli viaggiatori a bordo, ha lanciato "Le avventure di Mizzi Mozzi in alta quota", un'iniziativa tutta da sfogliare.

Quest'estate infatti, su tutti i voli della compagnia a disposizione dei bambini una libreria digitale contenente 84 e-Books disponibili in 6 lingue (inglese, francese, italiano, tedesco, portoghese e spagnolo) e scaricabili gratuitamente tramite QRcode. "In easyJet siamo consapevoli che gli ultimi due anni siano stati sfidanti per tutti, specialmente per i bambini che hanno visto la maggior parte dei loro hobby sospesi. Ora che le famiglie stanno riprendendo a viaggiare, abbiamo voluto dare vita a un'iniziativa che intrattenesse a bordo in modo non solo creativo, ma anche educativo. Le avventure di Mizzi Mozzi conquisteranno sicuramente i più piccoli, ma credo che anche i genitori troveranno divertente la lettura", ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia.