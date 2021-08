United Airlines: obbligo di vaccino per i dipendenti

I dipendenti di United Airlines con sede negli Stati Uniti dovranno vaccinarsi entro la fine di ottobre (ma il termine potrebbe anche essere anticipato). L’annuncio è arrivato ai lavoratori direttamente dall’amministratore delegato Scott Kirby e il presidente Brett Hart.

Come riporta ilsole24ore.com, United conta attualmente 67mila dipendenti negli Stati Uniti e si tratta della prima grande compagnia a stelle e strisce a richiedere la vaccinazione per tutti i dipendenti. In ogni caso, le stime più recenti indicano che il 90% dei piloti e l’80% degli assistenti di volo siano già vaccinati.