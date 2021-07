Adr: Fiumicino al top nel gradimento dei passeggeri

Lo scalo di Fiumicino riscuote gradimento crescente fra i passeggeri. Secondo le più recenti rilevazioni di Airports Council International, nel secondo trimestre del 2021 il Leonardo da Vinci ha registrato un nuovo primato assoluto, raggiungendo la valutazione di 4,65 su 5. Si tratta del miglior trimestre di sempre che porta l’aeroporto di Fiumicino ad essere, per la prima volta, lo scalo dell’Unione europea in assoluto con il più alto gradimento dei viaggiatori.

Oltre al controllo biometrico del volto appena lanciato con Delta, a Fiumicino si stanno portando avanti diverse iniziative e partnership, tra cui la realizzazione nei prossimi mesi del primo incubatore italiano per start up dedicato al settore aviation.

In tema ambientale, lo scalo di Fiumicino ha confermato l’azzeramento delle emissioni di C02 entro il 2030. “Questo nuovo record - ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma - dimostra ancora una volta i livelli di eccellenza del Leonardo da Vinci, sempre più attrattivo per passeggeri e compagnie aeree. E’ una nuova pietra miliare nella strategia di Adr focalizzata sull’eccellenza nella qualità e nella sicurezza, oltre che su sostenibilità e innovazione. Siamo determinati ad uscire da questa crisi più forti e più pronti per le sfide del futuro, che richiedono soluzioni improntate proprio all’innovazione e alla piena compatibilità con le esigenze del nostro ecosistema”.