Ryanair investe su Genova, le nuove rotte del 2021

Un totale di 22 voli settimanali verso 9 destinazioni, inclusa una nuova rotta estiva per Malta e cinque nuove rotte invernali. Ryanair investe su Genova e annuncia un ricco operativo per la ripresa, a partire dai collegamenti estivi.

Oltre a Malta, da cui si potrà volare due volte la settimana a partire da agosto, Ryanair decollerà quattro volte la settimana per Bari, tre per Napoli e tre per Londra. Le novità dell’inverno saranno invece i voli su Brindisi, Bruxelles-Charleroi, Catania, Bucarest e Palermo.



"Grazie al successo dei programmi di vaccinazione, del certificato digitale Covid dell'Ue e dell'allentamento delle restrizioni i viaggi sono destinati a riprendersi fortemente per l'estate e l'inverno 2021” sottolinea il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, che evidenzia come il vettore accolga con favore la conferma della sospensione dell’addizionale comunale in Italia.



"L'addizionale comunale va sospesa"

Una mossa che, aggiunge, “ci ha permesso di fornire una programmazione estiva e invernale migliorata a Genova con sei nuove rotte. Tuttavia, l'abolizione dell’addizionale comunale almeno fino al 2025 è necessaria per ottenere la crescita desiderata a livello di traffico aereo italiano e connettività che Ryanair, con la consegna di 210 Boeing 8-200, è nella posizione di poter fornire”.