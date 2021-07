Qatar Airways torna a Phuket con 4 voli alla settimana

Sono quattro le frequenze settimanali operate da Qatar Airways per la ripresa dei collegamenti su Phuket, dopo che l’isola thailandese ha riaperto ai turisti internazionali vaccinati.

I voli tra Doha e Phuket sono operati utilizzando un Airbus 350 con 36 posti in business e 247 in classe economy. Il collegamento va ad aggiungersi a quello già operativo su Bangkok che ha 12 frequenze alla settimana.



“Con la ripresa dei voli per Phuket – ha detto il ceo Akbar Al Baker -, Qatar Airways segna una tappa importante nella ripresa del turismo internazionale. Abbiamo guidato l'industria, stabilendoci come punto di riferimento per la sicurezza, l'innovazione e il servizio clienti durante la pandemia”.